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Общий множитель 9x-18 5x-3xy 12x-4xy
Математика
Общий множитель 9x-18 5x-3xy 12x-4xy
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1)9(х-2) 2)х(5-у) 3)4х(3-у)
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