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Климат в Египте Финикии Вавилоне
История
Климат в Египте Финикии Вавилоне
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Жаркий, засушливый. Жаркий. Жаркий
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