Дам 10 бадов что обозначает слово Аки в предложении"Тако читаяй книги божественный Аки по нужде будет умудренный"
Литература
Дам 10 бадов что обозначает слово Аки в предложении"Тако читаяй книги божественный Аки по нужде будет умудренный"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аки означает думаю как , так как, подобно , как бы.
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