Решите уравнение: 1) 87:(4x+5)=3 3) 9*(6x-13)=153 2) 17*(3x-16)=85 4) 3*(8x+51)=201
Математика
Решите уравнение: 1) 87:(4x+5)=3 3) 9*(6x-13)=153 2) 17*(3x-16)=85 4) 3*(8x+51)=201
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87:(4x+5)=3, 87=3(4х+5), 87=12х+15, -12х=15-87, -12х=-72, х=6. Ответ: 6. 9*(6x-13)=153, 6х-13=17, 6х=17+13, 6х=30, х=5. Ответ: 5. 17*(3x-16)=85, 3х-16=5, 3х=5+16, 3х=21, х=7. Ответ: 7. 3*(8x+51)=201, 8х+51=67, 8х=67-51, 8х=16, х=2. Ответ: 2.
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