Решите уравнение! срочно! на фото видно , где застряла((((( какие корни? кто не уверен, прошу не засорять.... Спасибо!

Алгебра

Решите уравнение! срочно! на фото видно , где застряла((((( какие корни? кто не уверен, прошу не засорять.... Спасибо!

Автор: Гость