Решите уравнение! срочно! на фото видно , где застряла((((( какие корни? кто не уверен, прошу не засорять.... Спасибо!

Алгебра
Решите уравнение! срочно! на фото видно , где застряла((((( какие корни? кто не уверен, прошу не засорять.... Спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2(x-5)+3/5(x+5)=5/(x-5)(x+5) ОЗ 10(x-5)(x+5)≠0⇒x≠5 U x≠-5 5x+25+6x-30=50 11x=50+5 11x=55 x=55:11 x=5 не удов усл Ответ нет решения
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