Привести все аргументы почему Иван IV был "Грозным"

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В нашем сознании царь Иван IV и его прозвище Грозный неотделимы друг от друга. Иногда даже может показаться, что Царя так и нарекли при рождении — Иваном Грозным. Большинство исследователей полагает, что прозвище царю дал народ, причем произошло это уже после его жизни 1) крутой нрав. Может показаться, что самодержец получил прозвище из-за очень крутого нрава: даже люди, не увлекающиеся историей, слышали о казнях, опричнине и, конечно, об убийстве Иваном его собственного сына. Вот народ, вспоминая об ужасах правления царя, и назвал его Грозным. Конечно же, после того, как царь уже умер. 3) Выдумки послов из Европы. Эта версия будет интересна любителям заговоров. Если внимательно почитать мнения современников об Иване, можно найти следующую закономерность: гости из Европы отзывались о царе негативно, часто говорили о его несдержанности и приступах гнева, будто специально представляя его перед европейскими королевствами в негативных тонах. Российские же подданные наоборот, характеризовали самодержца с положительной стороны, отмечая, что царь не чурался пообщаться с простым народом о его бедах, чтил Бога и руководствовался в правлении справедливостью и порядком.