ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО!! Какой тип климата в городе Оймякон?
География
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО!! Какой тип климата в городе Оймякон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
холодно-умеренный тип климата Резко-континентальный
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