Найди обобщающие слова. спишите предложения, ставя двоеточие после обобщающих сл??в перед однородным членами. В тайге водятся хищные животные волки, рыси, медведи . Спортсмены ведут тренировки во все времена года зимой, летом ...

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Найди обобщающие слова. спишите предложения, ставя двоеточие после обобщающих сл??в перед однородным членами. В тайге водятся хищные животные волки, рыси, медведи . Спортсмены ведут тренировки во все времена года зимой, летом , весной и осенью. Пятиклассник без ошибок нарисал название дней недели понедельник, вторник, среда, четверг, пятница , суббота, воскресенье. На полке лежали инструменты молоток , долото, пила , клещи.

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