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X+12=3x помагите пожалуйста
Алгебра
X+12=3x помагите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X-3x=-12 -2x=-12 x=12/2 x=6
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