X^2-8x+15=0 x^2+4x-3=0 x^2-17x-60=0 x^2-5x+130=0 помогите как это решить
Алгебра
X^2-8x+15=0 x^2+4x-3=0 x^2-17x-60=0 x^2-5x+130=0 помогите как это решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение прикрепила, в третьем отрицательный дескиминант поэтому решений нет
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