X^2-8x+15=0 x^2+4x-3=0 x^2-17x-60=0 x^2-5x+130=0 помогите как это решить

Алгебра
X^2-8x+15=0 x^2+4x-3=0 x^2-17x-60=0 x^2-5x+130=0 помогите как это решить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение прикрепила, в третьем отрицательный дескиминант поэтому решений нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Номер 6 пожалуйсто быстро
Ответить
Математика
Реши неравенство 5a/9<3
Ответить
Литература
При какрм условии лис Смирре пообещал не тргать гусей? Согласилось ли гуси на это ??словие?
Ответить
Математика
От 2 пристаней расстояние между которыми 280 километров одновременно вышли навстречу друг другу две моторные лодки через 4 часа лодки встретились ....
Ответить
Алгебра
Помогите позязя )))) решить уравнение х(х-1)-(х-5) в квадрате= 2 для заметки (х-5)в квадр??те
Ответить