(x-2)(y+1)=1 x-y=3 и все это в общей скобке решите пж
Алгебра
(x-2)(y+1)=1 x-y=3 и все это в общей скобке решите пж
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Гость:
X=3 y=0 Второй : x-y=3 x=3+y
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