Соедини ппримтавк, о дели знаком / предлоги 1 ЗА шумела, РАЗгулялРАЗА в поле непог??да. ПРИ НА крылась белым снегом гладкая дорога. 2 Осторожно ветер ИЗ калитки ВЫ шел, ПО стучал В окошко, ПРО бежал ПО крыше. Выпиши приставки...

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Соедини ппримтавк, о дели знаком / предлоги 1 ЗА шумела, РАЗгулялРАЗА в поле непог??да. ПРИ НА крылась белым снегом гладкая дорога. 2 Осторожно ветер ИЗ калитки ВЫ шел, ПО стучал В окошко, ПРО бежал ПО крыше. Выпиши приставки. Подбери и запиши по два слова с каждой приставкой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зашумела, раз гуляла  в поле непогода. при накрылась белым снегом гладкая дорога. осторожно ветер из калитки вышел, постучал в окошко,пробежал по крыше.
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