Офис КПМГ на этом острове находится в историческом здании, построенном в 1908 году по проекту ученика великого Антонио Гауди. Где находится этот офис?

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Офис КПМГ на этом острове находится в историческом здании, построенном в 1908 году по проекту ученика великого Антонио Гауди. Где находится этот офис?

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