С железнодорожной станции в 12 ч вышел скорый поездсо скорость 70 км/ч На 3 часа рань??е с этой же станции был отправлен в том же направлении товарный поезд В 16 ч скорый поезд нагнал товарный Найдите скорость товарного поезда ...
Математика
С железнодорожной станции в 12 ч вышел скорый поездсо скорость 70 км/ч На 3 часа рань??е с этой же станции был отправлен в том же направлении товарный поезд В 16 ч скорый поезд нагнал товарный Найдите скорость товарного поезда Решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем сколько времени ехал скорый поезд до встречи: 16-12=4(ч). Теперь узнаем какое расстояние он проехал до встречи с товарным поездом: 70*4=280(км). Узнаем во сколько выехал товарный поезд: 12-3=9(ч). Узнаем сколько времени ехал товарный поезд до встречи: 16-9=7(ч). Теперь узнаем с какой скоростью он ехал: 280:7=40(км/ч). Ответ: 40км/ч
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