Составьте текст со словами:вспыхивают,перламутровых,раковин,пропадают

Русский язык
Составьте текст со словами:вспыхивают,перламутровых,раковин,пропадают
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перламутровых раковин не существует но многие говорят что они просто пропали много лет назад,когда пещерныю люди впихивали еду в пещеры 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какой из приёмов борьбы с болезнетворными бактериями наиболее эффективен в операционном блоке
Ответить
Другие предметы
Как называется человек измеряющий глубину морей
Ответить
Русский язык
Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса, окончания? правильный, перезвон, погрузчик, надрежут
Ответить
Математика
Номер 4 и 6 4по действиям и 6 тоже срочно надо на завтра
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста .В чем смысл жизни?
Ответить