Составьте текст со словами:вспыхивают,перламутровых,раковин,пропадают
Русский язык
Составьте текст со словами:вспыхивают,перламутровых,раковин,пропадают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перламутровых раковин не существует но многие говорят что они просто пропали много лет назад,когда пещерныю люди впихивали еду в пещеры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Другие предметы
Русский язык
Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса, окончания? правильный, перезвон, погрузчик, надрежут
Окружающий мир