Как называется человек измеряющий глубину морей
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Как называется человек измеряющий глубину морей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибор для измерения глубины называют эхолот, а человека незнаю
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