С какими основаниями мы встречаемся в повседневной жизни? Помогите!
Химия
С какими основаниями мы встречаемся в повседневной жизни? Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например нашатырный спирт используется в медицине , смягчает шерсть при стирке , хорошо отмывает стекло ,золото Гидроксид кальция используется в строительстве Каустическая сода обладает моющими свойствами
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