С какими основаниями мы встречаемся в повседневной жизни? Помогите!

Химия
С какими основаниями мы встречаемся в повседневной жизни? Помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например нашатырный спирт используется в медицине , смягчает шерсть при стирке , хорошо отмывает стекло ,золото Гидроксид кальция используется в строительстве  Каустическая сода обладает моющими свойствами
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