А) Фермер упаковал 252 кг лука в 9 мешков и 448 кг картофеля в 8 мешков Во сколько раз мешок с луком легче мешка с картофелем ? б) Придумай задачу которая имела бы такое же решение. Пожалуйста помогите

Математика

А) Фермер упаковал 252 кг лука в 9 мешков и 448 кг картофеля в 8 мешков Во сколько раз мешок с луком легче мешка с картофелем ? б) Придумай задачу которая имела бы такое же решение. Пожалуйста помогите

Автор: Гость