А) Фермер упаковал 252 кг лука в 9 мешков и 448 кг картофеля в 8 мешков Во сколько раз мешок с луком легче мешка с картофелем ? б) Придумай задачу которая имела бы такое же решение. Пожалуйста помогите
Математика
А) Фермер упаковал 252 кг лука в 9 мешков и 448 кг картофеля в 8 мешков Во сколько раз мешок с луком легче мешка с картофелем ? б) Придумай задачу которая имела бы такое же решение. Пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1) 252:9=28(кг)-весит один мешок лука. 2) 448:8=56(кг)-весит один мешок картофеля. 3)56:28=2(кг) Ответ: в 2 кг мешок с луком легче мешка с картофелем.
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