Пишется ниские или низкие?
Русский язык
Пишется ниские или низкие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всегда в рус яз пишется низкие.учите русский язык.и больше читай книг
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