Морфологический разбор часовых, и синтаксический разбор предложения" Спасская башня - олицетворение Кремля да и всей Москвы."

Русский язык
Морфологический разбор часовых, и синтаксический разбор предложения" Спасская башня - олицетворение Кремля да и всей Москвы."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простое предложение Спасская - башня - существительное Олицетворение - глагол Кремля - дополнение ( подчёркиваем как существительное) Да и всей Москвы - тоже дополнение и подчёркиваем как существительное 1. Повествовательное 2. Не восклицательное 3. Простое 4. Двусоставное 5. Распространённое 6. Полное
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