Морфологический разбор часовых, и синтаксический разбор предложения" Спасская башня - олицетворение Кремля да и всей Москвы."

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Простое предложение Спасская - башня - существительное Олицетворение - глагол Кремля - дополнение ( подчёркиваем как существительное) Да и всей Москвы - тоже дополнение и подчёркиваем как существительное 1. Повествовательное 2. Не восклицательное 3. Простое 4. Двусоставное 5. Распространённое 6. Полное