{x^2-y=72, {x+y=9. Решите систему уровнений пожалуйста
Алгебра
{x^2-y=72, {x+y=9. Решите систему уровнений пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Х²-у=72 х+у=9 у=9-x х²- (9-x) =72 х²-9+x -72 =0 х²+х -81=0 D= 1²- 4(-81) = 1+324=325 D>0 - два корня x₁= (-1+5√13 )/2 x₂= (-1- 5√13) /2 y₁ =9- (-1+5√13)/2 = (18-(-1+5√13))/2=(19-5√13)/2 y₂= 9 - (-1-5√13)/2 = (18-(-1-5√13))/2= (19+5√13)/2
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