почему щелкунчик Чайковского называют рождественской?
Музыка
почему щелкунчик Чайковского называют рождественской?
Ответ(ы):
Гость:
Несет в себе некое новогоднее/рождественское настроение,события происходят накануне рождества.
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