Объём аквариума равен 120 000 см кубических.Найди высоту аквариума, если его длина равна 60 см,а ширина 40см
Математика
Объём аквариума равен 120 000 см кубических.Найди высоту аквариума, если его длина равна 60 см,а ширина 40см
Ответ(ы):
Гость:
Из формулы объема, а это произведение высоты,ширины и длины составим выражение: 120 000 : (60*40) = 120 000 : 2400 = 50 см Ответ: высота 50 см.
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