1. Виберіть складне речення із безсполучниковим та сполучниковим сурядним зв’язком A) Він був старий і плакав не про нас, той голос був як з іншої акустики, але губив під люстрами романс прекрасних слів одквітлі вже пелюстки (...

Українська мова

1. Виберіть складне речення із безсполучниковим та сполучниковим сурядним зв’язком A) Він був старий і плакав не про нас, той голос був як з іншої акустики, але губив під люстрами романс прекрасних слів одквітлі вже пелюстки (Л. Костенко). Б) Ти з’явилась мені – і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ (В. Симоненко). B) Не може кермувати той людьми, хто сам не бачить шляху із пітьми, не може дати волю той народу, хто душу закував у темноту (Д. Павличко). Г) Як мала у тебе сила, то з гуртом єднайся ти: вкупі більше зробиш діла, швидше дійдеш до мети (Б. Грінченко).

Автор: Гость