Нефть и его осложнения

Русский язык
Нефть и его осложнения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это элемент из которого получают топлива(бензин, дизель ) осложнение это загрязнение экологии и истощение участка земли где оно добывалась
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