Чем поделки отличаются от рисунка
Другие предметы
Чем поделки отличаются от рисунка
Ответ(ы):
Гость:
поделки отличаются от рисунка тем то-что поделки делают из предметов.А рисунок разукрашивается восковым мелками,фломастерами,карандашами, и и так далее.
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