Чем поделки отличаются от рисунка

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Чем поделки отличаются от рисунка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
поделки отличаются от рисунка тем то-что поделки делают из предметов.А  рисунок разукрашивается восковым мелками,фломастерами,карандашами, и и так далее. 
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