Стену длиной 6 м и высотой 3 хотят выложить кафелем. Одна кафельная плита имеет фор??у квадрата со стороной 15 см, а в одном адо приобрести для запланированной работы?ящике 150 плиток. Какое наименьшее количество ящиков с кафел...

Математика

Стену длиной 6 м и высотой 3 хотят выложить кафелем. Одна кафельная плита имеет фор??у квадрата со стороной 15 см, а в одном адо приобрести для запланированной работы?ящике 150 плиток. Какое наименьшее количество ящиков с кафелем нужно приобрести для выполнения запланированной работы?

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