Стену длиной 6 м и высотой 3 хотят выложить кафелем. Одна кафельная плита имеет фор??у квадрата со стороной 15 см, а в одном адо приобрести для запланированной работы?ящике 150 плиток. Какое наименьшее количество ящиков с кафел...
Математика
Стену длиной 6 м и высотой 3 хотят выложить кафелем. Одна кафельная плита имеет фор??у квадрата со стороной 15 см, а в одном адо приобрести для запланированной работы?ящике 150 плиток. Какое наименьшее количество ящиков с кафелем нужно приобрести для выполнения запланированной работы?
Ответ(ы):
Гость:
Площадь стены: 6 * 3 = 18 м² Площадь одной плитки: 0,15 * 0,15 = 0,0225 м² Количество плиток для облицовки 18 м²: 18 м² : 0,0225 м²= 800 плиток потребуется Количество ящиков: 800 : 150 = 5,(3) ящиков Ответ: потребуется купить 6 ящиков плитки.
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