(x+3)^2-(x-3)^2=(x-2)^2+(x-2)^2 помогите с уравнением у меня не выходит!
Математика
(x+3)^2-(x-3)^2=(x-2)^2+(x-2)^2 помогите с уравнением у меня не выходит!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+3)^2-(x-3)^2=(x-2)^2+(x-2)^2. (х^2+6х+9)-(х^2-6х+9)=(х^2-4х+4)+(х^2-4х+4). х^2+6х+9-х^2-6х+9=х^2-4х+4+х^2-4х+4. 18=2х^2-8х+8. 8х-2х^2=8-18. 8х-2х^2=-10. 2х×(4-х)=-10. 2х=-10. х=-5 или 4-х=-10. -х=-10-4. -х=-14. х=14.
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