(x+3)^2-(x-3)^2=(x-2)^2+(x-2)^2 помогите с уравнением у меня не выходит!

Математика
(x+3)^2-(x-3)^2=(x-2)^2+(x-2)^2 помогите с уравнением у меня не выходит!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+3)^2-(x-3)^2=(x-2)^2+(x-2)^2. (х^2+6х+9)-(х^2-6х+9)=(х^2-4х+4)+(х^2-4х+4). х^2+6х+9-х^2-6х+9=х^2-4х+4+х^2-4х+4. 18=2х^2-8х+8. 8х-2х^2=8-18. 8х-2х^2=-10. 2х×(4-х)=-10. 2х=-10. х=-5 или 4-х=-10. -х=-10-4. -х=-14. х=14.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
В каком направлении движутся теплые течения,а в каком холодные?
Ответить
Русский язык
СРОЧНОО ПОМОГИТЕЕ!!!! Определите, к какому стилю принадлежит текст. Приведите док??зательства. Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) ха...
Ответить
Русский язык
Составьте слово из транскрипции (р)(а)(с')(э)(т')(с') э ударная
Ответить
Алгебра
РЕШИТЕ УРАВНЕНИЯ (7X-9)-(11-X)=12
Ответить
Другие предметы
Сочинение по КТНД на тему "Как я уважаю старших" 8 класс
Ответить