(x+3)^2-(x-3)^2=(x-2)^2+(x-2)^2 помогите с уравнением у меня не выходит!

Математика

(x+3)^2-(x-3)^2=(x-2)^2+(x-2)^2 помогите с уравнением у меня не выходит!

Автор: Гость