СРОЧНОО ПОМОГИТЕЕ!!!! Определите, к какому стилю принадлежит текст. Приведите док??зательства. Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) характеризуется тревогой, которая носит генерализованный и стойкий характер, не огра...

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СРОЧНОО ПОМОГИТЕЕ!!!! Определите, к какому стилю принадлежит текст. Приведите док??зательства. Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) характеризуется тревогой, которая носит генерализованный и стойкий характер, не ограничиваясь при этом какими-либо определенными ситуациями. Ведущими проявлениями ГТР являются отмечающиеся не менее 6 месяцев внутреннее напряжение, повышенная озабоченность, различные опасения и неоправданное беспокойство. Пациенты описывают развитие болезни как постепенное. Спонтанные ремиссии редки. ГТР является одним из самых распространенных психических расстройств пограничного уровня пациента. Некоторые ключевые признаки ГТР могут передаваться генетически. Согласно психоаналитическим теориям, истоки тревоги лежат в глубинных конфликтах, связанных с опытом детского возраста. Цель данного исследования – изучение психосоматических аспектов проявлений ГТР и оценка эффективности препарата из группы небензодиазепиновых транкивлизаторов – адаптола при этой патологии. Данный текст относится к научному стилю, потому что в нем используются: Из этого же текста!!!! 1) термины: 2) абстрактные существительные, не являющиеся терминами 3) отглагольные существительные: 4) причастный оборот: 5) вводное словосочетание: 6) цепочки слов в родительном падеже:
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Гость:
1) термины , все остальное можно отнести к другим текстам тоже
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