Ответьте кратко: как работает зрительный анализатор?
Биология
Ответьте кратко: как работает зрительный анализатор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свет через роговицу, зрачок, хрусталик и стекловидное тело попадает на сетчатку глаза, в рецепторах сетчатки (колбочках и палочках) световые сигналы преобразуются в нервные импульсы, которые по зрительному нерву передаются в головной мозг– в зрительную зону коры. Здесь собирается вся информация, расшифровывается, обобщается и создается зрительный образ.
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