Помогите пожалуйста 1.что называют раскрытием скобок. 2. Что называют вынесение общего множителя за скобки. правило

Математика

Помогите пожалуйста 1.что называют раскрытием скобок. 2. Что называют вынесение общего множителя за скобки. правило

Автор: Гость