Казак тыли 10 туракты соз тыркесы Пожалуйста!Помогите!Заранее Спасибо!

Қазақ тiлi
Казак тыли 10 туракты соз тыркесы Пожалуйста!Помогите!Заранее Спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Көре алмау-қызғану; іші күю - өкіну ит өлген жер-алыс тайға таңба басқандай - анық тілді үйіреді - тәтті көз шырымын алу-ұйықтау арасынан қыл өтпейді-тату,дос қой аузынан шөп алмас -момын қолды болды-ұрлық жерге кіріп кете жаздау-ұялу
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