-x²+3x+4gt;0 помогите решить
Алгебра
-x²+3x+4gt;0 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-x^2+3x+4>0 |*(-1) x^2-3x-4<0 x^2-3x-4=0 x1*x2=-4 x1+x2=3 x1=4 x2=-1 (x-4)(x+1)<0 + - + //////////////////////////// --------------(-1)-----------------------(4)--------------- Ответ:(-1;4)
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