(x+5)4x-(2x+5) во второй степени, помогите срочно, прошу
Алгебра
(x+5)4x-(2x+5) во второй степени, помогите срочно, прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+5)4x-(2x+5)^2=(x+5)4x-(4x^2+10x+25)=4x^2+20-4x^2-10x-25= -10x-5 Ответ: -10x-5
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