Записать цифрами: 500 дес,50 сот,3 дес.тыс,3 сот тыс, 6 дес. тыс,61 дес.тыс,6 сот.тыс,80 тыс, 800 дес,45 сот,451 тыс, 35 дес.тыс,84 дес.тыс,9 сот.тыс, 40 дес.тыс.
Математика
Записать цифрами: 500 дес,50 сот,3 дес.тыс,3 сот тыс, 6 дес. тыс,61 дес.тыс,6 сот.тыс,80 тыс, 800 дес,45 сот,451 тыс, 35 дес.тыс,84 дес.тыс,9 сот.тыс, 40 дес.тыс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500дес.=5000 50сот=5000 50тыс.=50000 3дес.тыс.=30000 3сот.тсяч=300000 800 дес.=8000 45 сот.=4500 600 тыс.=600000 61 дес. тыс.=610000 40 дес. тыс.=400000 800 сот=80000 451 тся.=451000
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