X(x+4,3)(1,8-x)= 0 помогите решить
Математика
X(x+4,3)(1,8-x)= 0 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(x+4,3)(1,8-x)= 0 произведение равно 0 тогда и только тогда когда хотя бы один из множителей равно 0, т.е. 1)x=0 2)x+4.3=0 x=-4.3 3)1.8-x=0 x=1.8 Ответ: {-4.3 ; 0 ; 1.8}
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