Хомячки Хомо, Буся и степа вместе весят 1 кг 150 г. Хомо и Буся вместе весят 800г. Сколь??о весит Степа?

Математика

Хомячки Хомо, Буся и степа вместе весят 1 кг 150 г. Хомо и Буся вместе весят 800г. Сколь??о весит Степа?

Автор: Гость