Хомячки Хомо, Буся и степа вместе весят 1 кг 150 г. Хомо и Буся вместе весят 800г. Сколь??о весит Степа?
Математика
Хомячки Хомо, Буся и степа вместе весят 1 кг 150 г. Хомо и Буся вместе весят 800г. Сколь??о весит Степа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 кг 1000 г 1150г-800г=350г Ответ:350г
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