СОСТАВИТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ НА ЗАКОН АРХИМЕДА

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При взвешивании тела в воздухе его вес составил 19,62 Н, а при взвешивании в воде - 9,81 Н. Определить массу тела и найти действующую на тело в воде силу Архимеду. Силой Архимеда, действующей на тело в в воздухе, пренебречь. Решение: Уменьшение веса тело в воде обусловлено действующей на него силой Архимеда. Вес тела в воде P=mg-Fa, где m - масса тела и Fa - сила Архимеда. Так как вес тела в воздухе (поскольку мы пренебрегаем действующей в воздухе силой Архимеда) равен mg, то масса тела m=19,62/9,81=2 кг. Сила Архимеда Fa=mg-P=19,62-9,81=9,81Н