Почему герои романа Жюля Верна Дети капитана Гранта в поисках потерянных корабле??рушений вынуждены были посетить все материки через которые проходила параллель 37° 11' ю.ш. Помогите пожалуйста дам 20 баллов.
География
Почему герои романа Жюля Верна Дети капитана Гранта в поисках потерянных корабле??рушений вынуждены были посетить все материки через которые проходила параллель 37° 11' ю.ш. Помогите пожалуйста дам 20 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В записке была только широта, а долгота была размыта, вот и пришлось по всей параллели искать
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