Укажи время отправление автобуса электрички

Математика
Укажи время отправление автобуса электрички
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Гость:
Время отправления 2ч30 мин
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