Баржа про­шла по те­че­нию реки 40 км и, по­вер­нув об­рат­но, про­шла ещё 30 км, за­??ра­тив на весь путь 5 часов. Най­ди­те соб­ствен­ную ско­рость баржи, если ско­рость те­че­ния реки равна 5 км/ч.

Математика
Баржа про­шла по те­че­нию реки 40 км и, по­вер­нув об­рат­но, про­шла ещё 30 км, за­??ра­тив на весь путь 5 часов. Най­ди­те соб­ствен­ную ско­рость баржи, если ско­рость те­че­ния реки равна 5 км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-скорость баржи. первую часть пути она шла со скоростью(х+5) а вторую(х-5) время первой части =40/(х+5) а второй 30/(х-5) тогда 40/(х+5)+30/(х-5)=5 избавимся от знаменателя и сократим все на 5 8(х-5)+6(х+5)=(х-5)(х+5) х^2-14x-15=0 D=256 x1=-1 x2=15 -1 не может быть скоростью ответ 15
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