На чем основано плавание судов? Помогите пожалуйста, 10 баллов даю.

Физика
На чем основано плавание судов? Помогите пожалуйста, 10 баллов даю.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон Архимеда:на тело,погружённое в жидкость,действует выталкивающая сила(её ещё называют силой Архимеда)
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