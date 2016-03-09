Дано 20 целых чисел: 13,14,15,...32. Напишите программу для вычисления и вывода на экран с??ммы только тех чисел, которые делятся без остатка на 8( кратны восьми).

Информатика
Дано 20 целых чисел: 13,14,15,...32. Напишите программу для вычисления и вывода на экран с??ммы только тех чисел, которые делятся без остатка на 8( кратны восьми).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) begin   var s:=0;   for var i:=13 to 32 do if i mod 8 =0 then s:=s+i;      println('Сумма кратных 8:',s); end.
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