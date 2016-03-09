Дано 20 целых чисел: 13,14,15,...32. Напишите программу для вычисления и вывода на экран с??ммы только тех чисел, которые делятся без остатка на 8( кратны восьми).

Информатика

Дано 20 целых чисел: 13,14,15,...32. Напишите программу для вычисления и вывода на экран с??ммы только тех чисел, которые делятся без остатка на 8( кратны восьми).

Автор: Гость