Поэт идет со скоростью 4 км/ч и прошел 24 км.за это время он написал 12 стихов.какова скорость его по этического таланта если выразить ее в стихотворениях в час?

Математика
Поэт идет со скоростью 4 км/ч и прошел 24 км.за это время он написал 12 стихов.какова скорость его по этического таланта если выразить ее в стихотворениях в час?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость(V) ----- 4 км/час; путь (S) --------- 24 км; стихов (С) --------- 12 стих. скорость поэт. таланта (П) ---- ?стих/час Решение. время t = S : V; 24 : 4 = 6 (час) ----- время  t, которое шел поэт. скорость поэтического таланта  П = С : t, стих/час; 12 : 6 = 2 (стих/час) ----- скорость П (поэтического таланта) Ответ: скорость поэтического таланта 2 стиха в час Проверка:  2*(24:4) =12;  12 = 12
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