Поэт идет со скоростью 4 км/ч и прошел 24 км.за это время он написал 12 стихов.какова скорость его по этического таланта если выразить ее в стихотворениях в час?

Математика

Поэт идет со скоростью 4 км/ч и прошел 24 км.за это время он написал 12 стихов.какова скорость его по этического таланта если выразить ее в стихотворениях в час?

Автор: Гость