Может ли государство снижать налоги? (обществознание 8 кл.)

Обществознание
Может ли государство снижать налоги? (обществознание 8 кл.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, потому что налоги взимаются государством
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