Запалай, мій вогнику крилатий, полум'ям привітним і незлим. синтаксичний розбір речення

Українська мова
Запалай, мій вогнику крилатий, полум'ям привітним і незлим. синтаксичний розбір речення
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Підмета немає. Присудок- запалай. Додаток- полум*ям. Означення - привітним, незлим. Речення просте,спонукальне, неокличне, поширене, односкладне неозначено-особове,ускладнене звертанням (мій вогнику крилатий)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
СОСТАВИТЬ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ НА ЗАКОН АРХИМЕДА
Ответить
Обществознание
Может ли государство снижать налоги? (обществознание 8 кл.)
Ответить
Русский язык
Перенос слова 'с уважением'
Ответить
Биология
Доклад на тему экологическое состояние окружающей среды города Подольска.... помо??ите пожалуйста до завтра надо
Ответить
География
Почему герои романа Жюля Верна Дети капитана Гранта в поисках потерянных корабле??рушений вынуждены были посетить все материки через которые проход...
Ответить