Запалай, мій вогнику крилатий, полум'ям привітним і незлим. синтаксичний розбір речення
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Запалай, мій вогнику крилатий, полум'ям привітним і незлим. синтаксичний розбір речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Підмета немає. Присудок- запалай. Додаток- полум*ям. Означення - привітним, незлим. Речення просте,спонукальне, неокличне, поширене, односкладне неозначено-особове,ускладнене звертанням (мій вогнику крилатий)
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