Определить падежи следующих имен прилагательных чистой тетрадью (__п.), по замёрзшему озеру (__п.), о мирном договоре (__п.), в хрустальной вазе (__п.), с домашним учителем (__п.), сложной задачи (__п.), в синем море (__п.), ...

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Определить падежи следующих имен прилагательных чистой тетрадью (__п.), по замёрзшему озеру (__п.), о мирном договоре (__п.), в хрустальной вазе (__п.), с домашним учителем (__п.), сложной задачи (__п.), в синем море (__п.), топкого болота (__п.), тихую рощу (__п.), грозному зверю(__п.).

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