Определить падежи следующих имен прилагательных чистой тетрадью (__п.), по замёрзшему озеру (__п.), о мирном договоре (__п.), в хрустальной вазе (__п.), с домашним учителем (__п.), сложной задачи (__п.), в синем море (__п.), ...

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Определить падежи следующих имен прилагательных чистой тетрадью (__п.), по замёрзшему озеру (__п.), о мирном договоре (__п.), в хрустальной вазе (__п.), с домашним учителем (__п.), сложной задачи (__п.), в синем море (__п.), топкого болота (__п.), тихую рощу (__п.), грозному зверю(__п.).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)т.п 2)д.п 3)п.п 4)п.п 5)т.п 6)р.п 7)п.п 8)р.п 9)в.п 10)д.п
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