Визначити концентрацію молекул аргону, що перебуває під тиском 6,9 кПа і температу??і -23 градуса С Будь ласка дуже срочно

Физика
Визначити концентрацію молекул аргону, що перебуває під тиском 6,9 кПа і температу??і -23 градуса С Будь ласка дуже срочно
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Рівняння стану:  Звідки: . Концентрація:   ≈ 2·10²⁴ молекул/м³
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