Y=-1/3x надо построить графику помогите

Математика
Y=-1/3x надо построить графику помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линия графика - гипербола, график можно построить по точкам задавая х разные значения например х= -4         -3      -2       -1          1            2        3            4 у= 1/12    1/9     1/6      1/3       -1/3      -1/6    -1/9       -1/12 получатся точки (-4;1/12) (-3;1/9) и так далее, надо отметить точки на координатной линии и соединить плавной линией
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как продолжить эти слова? сцена,зрители,представление
Ответить
Математика
Замен буквы числами ,чтобы получились верные равенства.Выпиши все такие равенств?? с числами в пределах 100
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста, в геометрии вообще не шарю
Ответить
Литература
Проанализируйте отношения Базарова и Фенечки
Ответить
Математика
Ребус деталь+деталь=изделие
Ответить