Y=-1/3x надо построить графику помогите

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Линия графика - гипербола, график можно построить по точкам задавая х разные значения например х= -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 у= 1/12 1/9 1/6 1/3 -1/3 -1/6 -1/9 -1/12 получатся точки (-4;1/12) (-3;1/9) и так далее, надо отметить точки на координатной линии и соединить плавной линией