Y=2^2-7x+3 найдите монотонгость и экстремум

Математика
Y=2^2-7x+3 найдите монотонгость и экстремум
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